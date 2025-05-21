Россиянам рассказали, что короткая пробежка за автобусами уменьшает риск болезней сердца

Основатели фитнес-приложения ChallengeGo Роман Прилипко и Константин Южный поделились неожиданными преимуществами короткой утренней пробежки за автобусом в интервью РИАМО .

Они отметили, что даже столь непродолжительная физическая нагрузка приносит ощутимую пользу человеческому организму. Первая очевидная польза заключается в благотворном влиянии на сердце и сосуды. Пробежка обеспечивает хорошую кардионагрузку, стимулирует кровообращение и уменьшает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, написал «Петербургский дневник».

Кроме того, короткие пробежки способствуют повышению общей выносливости. В процессе бега активизируются мышцы ног, спины и пресса, улучшается их тонус и эластичность, что положительно отражается на состоянии суставов и позвоночника.

Но, пожалуй, самое приятное последствие быстрого забега — резкое повышение настроения и энергичности. Бег активизирует дыхание, обогащает кровь кислородом и стимулирует выработку эндорфинов — гормонов счастья. Следовательно, начинающий день с активной пробежки человек получает заряд бодрости и радости на целый день.