Движение транспорта перекрывали на выезде из Ярославля в сторону Москвы

Евраев: движение перекрыли на выезде из Ярославля в сторону Москвы

Движение транспорта в Москву из Ярославля перекрывали для обеспечения безопасности. Об этом на платформе «Макс» сообщал глава Ярославской области Михаил Евраев.

«Перекрыто движение транспорта на выезде в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной», — уточнил он.

Евраев добавил, что следующие по Московскому проспекту автобусы временно объезжают участок через улицу Калинина и Суздальское шоссе. Также перевозчики выполняют рейсы до пересечения Московского проспекта улицы Нагорной.

«Следующие по перекрытому участку дороги М8 межмуниципальные автобусы находятся на территории автовокзала и временно не выполняют рейсы», — заключил губернатор.

В 06:11 Евраев объявил о снятии ограничений на движение автомобильного транспорта. По его словам, силы ПВО сбили четыре беспилотника в регионе.

Ранее работу транспорта при угрозе атаки БПЛА приостанавливали в Новороссийске.