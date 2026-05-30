Движение по трассе «Новороссия» осуществляется в обычном режиме

Движение по федеральной трассе Р-280 «Новороссия» в направлении Крыма и Донецкой Народной Республики сохранили в штатном режиме. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Накануне глава региона сообщил, что ВСУ предприняли попытки дистанционного минирования трассы, сбрасывая взрывные устройства с беспилотников. Эти взрывные устройства детонируют при обнаружении движения.

Сейчас, по словам Балицкого, сотрудники Госавтоинспекции круглосуточно дежурят на маршрутах, обеспечивая безопасность. Несмотря на временные логистические трудности, поставки по трассе не прекращались, а грузовые перевозки не останавливались.

Особое внимание власти уделили безопасности организованных перевозок детей к местам летнего отдыха. Все поездки проходят в сопровождении специальных служб по заранее согласованным маршрутам.

Губернатор призвал доверять только проверенным источникам и в любой внештатной ситуации следовать рекомендациям военнослужащих на блокпостах.