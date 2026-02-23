Движение по Крымскому мосту возобновили

Утром 23 февраля движение автомобилей по Крымскому мосту возобновили. Об этом в телеграм-канале сообщил информационный центр о ситуации на автоподходах к объекту.

Движение перекрывали в понедельник с 00:09 и до 0:50 по московскому времени, затем во второй раз движение перекрыли в 01:04.

До этого движение машин по Крымскому мосту перекрывали вечером 16 февраля. Путепровод оказался недоступен для транспорта с 18:40 до 10:02.

Остановка движения на Крымском мосту выбивала из графика 16 составов. Пассажирам, чьи поезда встали в пути более чем на четыре часа, предоставляли воду и питание.

Днем ранее Минобороны доложило о массовом налете дронов, силы ПВО сбили 130 БПЛА в небе над шестью регионами России.