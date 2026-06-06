Очередь на Крымский мост со стороны Керчи увеличилась до 550 автомобилей

Очередь автомобилей, скопившихся на автомобильных подходах к Крымскому мосту со стороны Керчи, увеличилась до 550. Об этом сообщил информационный канал , сообщающий о ситуации на подходах к транспортному объекту.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 550 транспортных средств», — заявил источник.

Время ожидания для водителей составляет порядка двух часов.

Кроме того, в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани в настоящее время находится 155 транспортных средств.

На этом фоне губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в телеграм-канале, что мобильные огневые группы и силы противовоздушной обороны отражают атаку боевиков ВСУ.

«Уже сбили два БПЛА в районе Северной стороны», — написал он.

Развожаев призвал жителей города оставаться в безопасных местах, соблюдать меры безопасности и сохранять спокойствие.

Днем ранее движение на Крымском мосту временно перекрывали.