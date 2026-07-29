Движение на Садовом кольце закроют 1 августа из-за Ночного велофестиваля

Движение на Садовом кольце в Москве 1 августа временно перекроют из-за Ночного велофестиваля и велогонки «Вечернее Садовое кольцо». Об этом москвичей и гостей столицы предупредили в телеграм-канале Дептранса.

На весь день движение закроют на проезде Девичьего Поля от Зубовской улицы до улицы Плющиха. С 15:00 и до конца суток нельзя будет проехать на Садовом кольце, на Зубовской улице от проезда Девичьего Поля до Садового кольца. С 17:00 и до окончания мероприятия движение закроют на улице Большой Пироговской от улицы Еланского до Зубовской улицы.

Также Дептранс обратил внимание на запрет парковки на некоторых улицах:

30 июля с 00:01 на участках Зубовской и Большой Пироговской улиц;

31 июля с 00:01 на всех участках, где будут действовать временные ограничения движения;

31 июля с 16:00 до 23:59 и 2 августа с 00:01 до 05:00 на проезде Девичьего Поля от Зубовской улицы до улицы Плющиха.

Во время проведения велофестиваля и велогонки подъезд к некоторым объектам на Садовом кольце будет временно недоступен.

В субботу, 11 июля, на участке Крылатской улицы в Москве временно перекрывали движение транспорта. Там проходил чемпионат России по триатлону.