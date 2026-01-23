Двигатель импортозамещенного SJ-100 испытали стаей птиц

Двигатели ПД-8, предназначенные для импортозамещенного лайнера SJ-100, успешно прошли проверку на работоспособность в условиях столкновения с птицами. Об этом газете «Известия» сообщили в Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех).

Во время проверки, которая проходила на открытом стенде «ОДК-Сатурн», в работающий двигатель с помощью специальной четырехствольной установки выстреливали тушками птиц, имитировавшими ворон и чаек. ПД-8 работали на режиме максимальной взлетной тяги в восемь тонн. В него выпустили четыре тушки за секунду.

Попадая в вентилятор, птицы с учетом скорости полета самолета при взлете и посадке (103 метра в секунду), попадали в самые уязвимые сечения рабочих лопаток вентилятора, а также в аэродинамический обтекатель.

Тем не менее, как сообщил заместитель главного конструктора ПД-8 по мотогондоле и интеграции с летательным аппаратом «ОДК-Сатурн» Сергей Мосин, при испытаниях двигатель не повредился и сохранил управляемость. Это значит, что «в реальных условиях эксплуатации встреча со стаей птиц для него не опасна».

Ранее стало известно, что ОАК впервые за границей покажет свои современные пассажирские лайнеры — Ил-114-300 и импортозамещенный SJ-100. Презентация пройдет на выставке Wings India 2026.