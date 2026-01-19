ОАК впервые за рубежом продемонстрирует Ил-114-300 и импортозамещенный SJ-100

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, часть госкорпорации Ростех) впервые за границей продемонстрирует свои современные лайнеры для гражданской авиации — Ил-114-300 и импортозамещенный SJ-100. Презентация пройдет на выставке Wings India 2026, сообщили в Ростехе .

«Обе машины будут демонстрироваться с установленными пассажирскими салонами российского производства. На видео — стильный и комфортный интерьер „Суперджета“. Кстати, этот салон ранее широкой публике не демонстрировался», — заявили в госкорпорации.

Оба лайнера оснащены российскими двигателями производства ОДК. Под крылом турбовинтового Ил-114-300 смонтирован ТВ7-117СТ-01. «Ильюшин» покажет свои характеристики в летной программе выставки.

«Суперджет» оснащен двигателями ПД-8. На мероприятии будет находиться на статической стоянке в специальной ливрее с элементами цветов индийского государственного флага.

«Индия является одним из стратегических партнеров России: Госкорпорация Ростех давно и успешно развивает тесное технологическое сотрудничество с коллегами, в том числе в рамках идеологии Make in India», — отметили в Ростехе.

В регионе самолеты из России пользуются большим спросом.

Ранее стало известно, что российские авиакомпании вернут в эксплуатацию ранее законсервированные самолеты. Это нужно для сохранения пассажиропотока.