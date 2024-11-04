Два школьника обвинили блогера-миллионника в обмане

Два школьника в Самаре выбежали на площадку во время баскетбольного матча Единой лиги между «Самарой» и «Астаной» за вознаграждение в четыре миллиона рублей от популярного блогера, но денег не получили. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

ЧП произошло еще 13 марта, когда во время игры на паркете появились два подростка с плакатом в руках. Они объяснили, что сделали это, чтобы получить деньги от популярного блогера.

Охранники задержали парней и передали полицейским. На следующий день они связались с администраторами блогера, которые подтвердили, что скоро переведут деньги. Однако после этого подросткам отвечать перестали. Парни пытались привлечь внимание блогера: отправляли ему пожертвования на стримы, но их игнорировали.

Лига оштрафовала «Самару» на 500 тысяч рублей за необеспечение безопасности соревнований. После этого клуб потребовал возмещения ущерба от родителей школьников. В результате те взяли кредиты и выплатили по 250 тысяч рублей, а также по 3 тысячи в качестве наказания по административной статье.

В октябре блогер Михаил Литвин получил 13 суток ареста за драку с фанатом на футбольном матче.