Два человека пострадали после падения БПЛА в аэропорту Израиля

На юге Израиля в аэропорту Рамон упал беспилотник. По данным службы скорой помощи MDA, пострадали два человека.

Медики сообщили, что помощь на месте оказали 63-летнему мужчине с осколочными ранениями ног и 52-летней женщине. Их состояние оценивается как легкое, пострадавшие доставлены в больницу Йосефталь.

Тысячи израильтян вышли на митинг в Тель-Авиве против войны в Газе. Они намерены добиться освобождения заложников, удерживаемых палестинскими радикалами уже 700 дней. Протестующие выступают также против возможного штурма города Газа, который, по утверждению военных, остается одним из последних оплотов движения ХАМАС.