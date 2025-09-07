Два человека пострадали после падения БПЛА в аэропорту Израиля

На юге Израиля в аэропорту Рамон упал беспилотник. По данным службы скорой помощи MDA, пострадали два человека.
Медики сообщили, что помощь на месте оказали 63-летнему мужчине с осколочными ранениями ног и 52-летней женщине. Их состояние оценивается как легкое, пострадавшие доставлены в больницу Йосефталь.
Тысячи израильтян вышли на митинг в Тель-Авиве против войны в Газе. Они намерены добиться освобождения заложников, удерживаемых палестинскими радикалами уже 700 дней. Протестующие выступают также против возможного штурма города Газа, который, по утверждению военных, остается одним из последних оплотов движения ХАМАС.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте