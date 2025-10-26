Два человека погибли при укладке труб в Хабаровском крае

В Хабаровском крае два жителя поселка Литовко погибли во время рытья траншеи. После случившегося правоохранители возбудили уголовное дело, сообщил в Telegram-канале региональный Следственный комитет.

Известно, что трое мужчин прокладывали трубопровод к частному дому. Один из них работал на экскаваторе, а двое — на дне траншеи.

Произошел обвал грунта, и рабочих засыпало землей. Спасатели, прибывшие на место, достали их тела уже без признаков жизни.

Уголовное дело завели по статье о причинении смерти по неосторожности. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее стало известно, что в Приморском крае рабочего завода насмерть засыпало кукурузой.