Духовный лидер Шри Шри Рави Шанкар подчеркнул важность нахождения нового смысла в жизни после выхода на пенсию

Духовный лидер и основатель фонда «Искусство жизни» Шри Шри Рави Шанкар подчеркнул важность нахождения нового смысла в жизни после выхода на пенсию. Он отметил, что многие люди сталкиваются с ощущением пустоты и ненужности после завершения карьеры. Об этом написал Daily Moscow .

По мнению Шри Шри Рави Шанкара, человек создан для деятельности, а не для покоя. Часто выход на пенсию вызывает у людей вопрос о смысле действий. Однако даже в зрелом возрасте человек испытывает потребность в активности, желании быть полезным и участвовать в жизни общества.

Духовный лидер подчеркнул, что в ведической традиции период после 50–60 лет рассматривается как время расширения границ личности и возможности делиться накопленной мудростью и опытом. Именно в этот период человек становится по-настоящему богатым, обретая то, что нельзя купить за деньги.

Шри Шри Рави Шанкар отметил, что работающих пенсионеров можно условно разделить на две категории: те, кто продолжает работать из страха, и те, кто делает это из любви к служению и желанию помогать другим. Именно вторая категория людей сохраняет энергию, интерес к жизни и внутренний свет.

Служение другим людям, по словам духовного лидера, является привилегией, которая позволяет растворить маленькое «я» со всеми тревогами и беспокойством. Сохранение энергии в любом возрасте помогает спокойствие ума, медитативность и отсутствие внутренней гонки.