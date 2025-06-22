Путин заявил об отсутствии правды в некоторых учебниках по истории

Ряд учебников по истории содержали все что угодно, кроме правдивой информации о событиях прошлого. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с авторами и редакторами государственной линейки учебников по истории для учеников средних и старших классов.

Глава государства напомнил, что новую концепцию преподавания истории приняли еще в 2013 году. На ее основе авторы разработали новые школьные учебники по предметам «История России» и «Всеобщая история».

«Чрезвычайно важная работа для сохранения национальной памяти и преемственности поколений», — заявил Путин.

Президент добавил, что прежние учебные пособия по истории для школьников издавались за счет иностранных грантов, поэтому правдивой информации там практически не было.

«Когда мне приносили некоторые из учебников, с удивлением обнаруживал, что там есть все что угодно, только не правдивая информация о происходивших, скажем, во время той же Великой Отечественной войны событиях», — отметил Путин.

Он поблагодарил участников встречи за проведение важной работы и попросил передать его слова всем членам коллективов, которые принимали участие в создании новых учебников.

В беседе приняли участие работавшие над новой учебной литературой для школ и колледжей помощник президента России Владимир Мединский, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян и также министр просвещения Сергей Кравцов.

Первые образцы новых учебников по истории президент получил в начале февраля. Их принес на встречу министр просвещения Сергей Кравцов. Он пояснил, что это единые пособия для учеников пятых-девятых классов, а также для студентов колледжей.