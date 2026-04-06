Дух Жириновского предсказал исход СВО и конфликта на Ближнем Востоке

В день памяти лидера и основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского появились новые предсказания, полученные через медиума Анну Печуеву во время спиритического сеанса. В них прозвучали заявления о скором соглашении по СВО, затяжных боевых действиях на Украине и риске эскалации на Ближнем Востоке. О мистическом общении с политиком рассказали журналисты KP.RU .

В ходе таинственного посмертного интервью медиум пришла к выводу, что по конфликту на Украине стороны могут договориться уже в этом году.

«Скоро. В этом году, по осени, сядут и договорятся. Но стрелять там будут еще долго <…> Уже на самом деле все давно решили, просто народу пока не говорят» — сказала она, ссылаясь на духа политика.

Медиум также передала, что конфликт вокруг Украины якобы не приведет к Третьей мировой войне. Украинского лидера Владимира Зеленского, которого дух политика назвал клоуном, ожидает незавидная ситуация. Он якобы не просто уйдет, но и погибнет. Относительно ситуации на Ближнем Востоке, то она может еще больше ухудшиться.

«Вот там все серьезно. Вот где может дойти и до ядерного оружия», — сказала медиум.

Среди других фраз, которые якобы услышали от духа Жириновского, оказался и любопытный бытовой совет.

«Сажайте картошку — пригодится», — сказал девушке дух политика.

Лидер и основатель партии ЛДПР ушел из жизни 6 апреля 2022 года. В этом году отмечают 80-летие со дня рождения политического деятеля. К этому событию приурочена памятная выставка «Жириновский. Продолжение. ЛДПР» пройдет в московском «Манеже» с 11 по 23 апреля.