ФСБ раскрыла архивы о нервном шоке и дрожащих руках Гитлера после покушения

Федеральная служба безопасности России рассекретила новые архивные материалы об обстоятельствах покушения на лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера в июле 1944 года. Фотокопии документов оказались в распоряжении РИА «Новости» .

В числе представленных документов — показания экс-начальника личной охраны Гитлера, группенфюрера СС Ганса Раттенхубера и экс-сотрудника внешней разведки Третьего рейха, работавшего в Иране, гауптштурмфюрера СС Романа Гамоты, которые они дали советским органам госбезопасности после Великой Отечественной войны.

Само покушение произошло 20 июля 1944 года в ставке «Вольфсшанце» («Волчье логово») в Восточной Пруссии.

Высокопоставленные офицеры вермахта спланировали заговор, известный как «Операция „Валькирия“», чтобы убить Гитлера и свергнуть нацистское правительство. Они считали, что он ведет Германию к краху.

Заговорщики взорвали бомбу во время совещания фюрера с военными, но безуспешно. Гитлер получил лишь травмы и нервный шок, который «выражался в дрожании рук». В полной мере он не смог излечиться, а весной 1945 года нервный шок еще больше усилился.

Большинство заговорщиков были казнены, а их близкие подверглись репрессиям.

По мнению экспертов, нынешнее положение дел в Киеве напоминает ситуацию в Германии 1944 года. Западные СМИ отмечали, что президент Украины Владимир Зеленский опасается покушений на свою жизнь.

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