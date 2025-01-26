Дожди и плюсовая температура ждут москвичей 26 января

Синоптик Тишковец: в Москве ожидается дождь и до +4 градусов

Небо над Москвой в воскресенье затянет облаками. Воздух прогреется до +4 градусов, а вечером в городе начнутся дожди. Об этом сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В воскресенье синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится влиянием атмосферного фронта окклюзии в теплом секторе атлантического циклона, который откроет доступ рекордно теплому воздуху», — отметил он.

В Москве ожидается облачная погода, преимущественно вечером временами будет идти дождь — примерно три литра воды на квадратный метр. Температура воздуха в столице составит +2…+4 градуса, а по области — от 0 до +5 градусов.

Синоптик добавил, что ветер будет дуть с юго-запада со скоростью от четырех до девяти метров в секунду. Показания барометров будут незначительными и составят 748 миллиметров ртутного столба, что находится в пределах нормы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отмечал, что температура воздуха в Москве превышает климатическую норму. По его словам, до конца января столицу ожидает теплая погода, характерная для апреля.