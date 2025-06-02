Доверху забит розами. Житель Уфы сделал дорогой подарок жене за ребенка

Житель Уфы сделал очень дорогой подарок жене, родившей ему ребенка. Об этом сообщил местный Telegram-канал «Новости. Уфа Башкортостан» .

На выписку из роддома молодая мама получила ярко-красный Mercedes G-klasse с красивыми номерами. Когда же она открыла заднюю дверь внедорожника, то увидела, что багажник машины доверху забит розами.

Во сколько точно мужчине обошелся подобный сюрприз, не сообщается.

Ранее рэпер Джиган и его жена Оксана Самойлова подарили сыну на пятилетие живую корову. Они рассказали, что мальчик незадолго до этого попросил у родителей такой подарок, и добавили, что согласились при условии — ребенок сам будет за ней ухаживать. Однако в итоге, оценив масштабы, юный именинник передумал.