«В комнате будет жить». Джиган и Самойлова подарили сыну корову на пятилетие

Рэпер Джиган и его жена Оксана Самойлова подарили пятилетнему сыну Давиду корову на день рождения. Об этом супруга музыканта сообщила в Instagram*.

Модель устроила роскошную вечеринку в честь дня рождения сына. На мероприятии были аниматоры в костюмах животных и декорации в виде африканских джунглей. Также знаменитая мама выбрала необычный подарок сыну.

Два месяца назад он неожиданно попросил у родителей купить корову. Самойлова удивилась выбору мальчика и отметила, что согласится только при условии, если убирать за ней будет Давид.

В день рождения сына мама вспомнила о недавней просьбе. К мальчику привели корову. Реакцию ребенка модель записала на камеру. На видео видно, что шею животного обернули в розовую ткань, напоминающую бант. Сначала Давид с удивлением смотрел на подарок.

«Давид, ты мечтал о ней? У тебя в комнате будет жить. Как нет? Ты сказал, что будешь убирать какашки. Сейчас она накакает, и у тебя будет весь день развлечение», — заявила мама за кадром.

После слов об уборке ребенок сказал, что передумал.

Сейчас у Джигана и Самойловой четверо детей. Ранее дочь супругов попросила родителей больше не рожать. Она испугалась, что пятый ребенок перетянет все внимание на себя.

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