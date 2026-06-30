Доцент Золотарева предупредила, что купание в цветущих водоемах может вызвать острую печеночную недостаточность

Кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева предупредила о серьезной опасности, которую представляют некоторые водоемы в летний период. По ее словам, ярко-зеленая вода в пруду или озере — это признак массового размножения цианобактерий, которые могут выделять опасные токсины.

Эксперт объяснила, что цианотоксины, которые выделяют некоторые штаммы цианобактерий, могут негативно влиять на здоровье человека. Одни поражают клетки печени и при высокой дозе способны вызвать острую печеночную недостаточность. Другие нарушают передачу нервных импульсов, что может привести к судорогам, параличу дыхательных мышц и остановке дыхания. Также существуют токсины, вызывающие мгновенную реакцию кожи — покраснение, сильный зуд и волдыри.

По словам Золотаревой, токсины могут попасть в организм не только при случайном заглатывании воды во время купания, но и при контакте цветущей воды с кожей и слизистыми оболочками. Первые симптомы отравления обычно появляются через несколько часов и могут включать повышение температуры, тошноту, рвоту, диарею, головную и мышечную боль.

Особенно тяжело действие цианотоксинов переносят дети и домашние животные, такие как собаки. Эксперт советует отказаться от купания, если вода покрыта зеленой пленкой, хлопьями, имеет неестественный цвет или затхлый запах. Если контакта избежать не удалось, кожу необходимо тщательно промыть пресной водой с мылом. При появлении симптомов отравления следует как можно быстрее обратиться к врачу.