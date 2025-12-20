Доцент «Синергии» Грацианова объяснила рост спроса на технические специальности развитием отрасли

В России уже несколько лет наблюдается увеличение спроса на представителей рабочих профессий, в то время как потребность в выпускниках гуманитарных и некоторых экономических вузов снижается. Доцент кафедры управления человеческими ресурсами Университета «Синергия» Лариса Грацианова рассказала RuNews24.ru о причинах этой тенденции.

По мнению эксперта, на рынке труда много дипломированных специалистов, чья работа сводится к рутинным офисным задачам. Их функции легко автоматизировать с помощью программных решений и сервисов искусственного интеллекта, что снижает потребность в таких сотрудниках. В то же время предприятия обрабатывающих отраслей, строительства и транспортной инфраструктуры увеличивают объемы производства.

Грацианова подчеркнула, что система среднего профессионального образования играет ключевую роль в подготовке рабочих кадров, но колледжам и техникумам нужно больше инфраструктуры. Главная проблема сейчас — количество рабочих вакансий растет быстрее, чем готовятся специалисты, способные работать на современном оборудовании, добавило радио «КП».