Доцент Семеновский поддержал инициативу вернуть штампы о браке в паспорт

В Государственной Думе обсудили возможность возврата обязательных штампов о семейном положении в паспорт. Доцент юридического факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Семеновский в беседе с изданием «Абзац» высказал свои предположения относительно возможных нововведений в паспортах.

Он отметил: «Действительно, с кольцом, без кольца — бывают разные ситуации, не только с целью попасть к врачу. Инициатива имеет право на обсуждение. Здесь уже будет принимать решение правительство, нужно или не нужно переносить это в раздел обязательных сведений».

Первый заместитель председателя профильного комитета ГД Татьяна Буцкая сообщила, что в Думе поступают запросы на возвращение обязательных отметок о браке и детях в паспорта. Она подчеркнула, что несмотря на цифровизацию данных, бумажные паспорта все еще актуальны, и информация должна дублироваться в них.