Доцент РТУ МИРЭА Шпагина посоветовала мягко контролировать финансы пожилых людей для защиты от мошенников

Кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина в беседе с RT обратила внимание на проблему влияния мошенников на пожилых людей.

Эксперт объяснила, что мошенники умело используют ключевые потребности старшего поколения: потребность в общении, внимании и чувстве собственной значимости.

«Это не просто каприз или упрямство, а сложный психологический феномен, и подходить к его решению нужно системно», — подчеркнула она.

Психолог рекомендовала не обвинять пожилого человека в глупости или наивности, а занять позицию союзника.

«Ваша цель — не доказать свою правоту, а стать для родственника тем доверенным лицом, которым временно стали для него мошенники», — посоветовала Шпагина.

Специалист предложила активно вовлекать пожилых родственников в семейную жизнь, помогать им находить хобби и устанавливать безопасное общение. Также важно мягко контролировать их финансы, устанавливая приложения для определения мошеннических номеров и ограничивая возможность самостоятельных банковских переводов, заключила Шпагина.