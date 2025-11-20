Доцент РЭУ Тимофеев подчеркнул, что использование биометрии для посадки на поезда останется добровольным процессом

В России готовятся к пилотному проекту посадки на поезд по биометрической идентификации. Тестирование новой системы запланировано на отдельные железнодорожные маршруты в 2026 году. Доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев сообщил «Известиям» , что для использования сервиса пассажиру нужно будет зарегистрироваться в Единой биометрической системе.

Подтвержденную биометрию можно сдать в отделениях уполномоченных банков или воспользоваться сервисом выездной регистрации.

При покупке билета пассажир сможет выбрать способ идентификации — по паспорту или биометрии. Подтверждение личности будет происходить при посадке: проводник сверит данные с помощью защищенного устройства, подключенного к ЕБС.

Тимофеев подчеркнул, что использование биометрии остается добровольным. Пассажир всегда сможет выбрать привычный паспортный контроль и пройти в вагон по документу.

Пилотный проект позволит оценить удобство нового механизма, точность распознавания и нагрузку на инфраструктуру перед возможным масштабным внедрением технологии на всей сети железных дорог.