Доцент Лебединская рекомендовала покупать новогодний подарок заранее или собирать сладости самостоятельно

Средняя стоимость детского сладкого набора к Новому году в текущем сезоне составляет от 350 до 1600 рублей. Доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская объяснила в беседе с URA.RU , как сократить расходы на подарок без потери качества.

По словам эксперта, выгоднее всего приобретать сладости заранее по акциям либо собирать набор самостоятельно. При этом значительную роль играет оформление — подойдут бюджетные крафт-коробки или мешочки, которые ребенок может украсить сам.

Альтернативой фабричным комплектам с наценкой за бренд могут стать услуги локальных кондитеров или тематических сообществ, берущих за сборку 100–200 рублей. Лебединская также посоветовала дополнять подарок самодельными конфетами из шоколада с орехами и сухофруктами, небольшими сувенирами или персонализированной запиской от Деда Мороза.