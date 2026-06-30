Доцент Двилянский предупредил, что выбрасывать коробки и пакеты от посылок с сохраненными наклейками опасно

Доцент РТУ МИРЭА Алексей Двилянский предупредил в разговоре с RT , что выбрасывать коробки и пакеты от посылок с сохраненными наклейками опасно. На таких наклейках указаны адрес, ФИО и телефон, которые могут использовать злоумышленники.

Специалист рассказал, что мошенники собирают ярлыки из мусорных контейнеров, чтобы получить базовые контакты человека. Они могут использовать эту информацию для создания полноценного досье, а затем применять его для таргетированных фишинговых рассылок, подбора паролей к социальным сетям или звонков под видом сотрудников банков, написал KP.RU.

«Существуют схемы, в которых мошенники звонят жертвам, подменяя номера служб доставки, чтобы выманить код из СМС и получить доступ к аккаунтам», — подчеркнул эксперт.

Двилянский призвал проявлять особую осторожность в периоды массовых распродаж, когда объем заказов растет, а бдительность людей снижается. Чтобы обезопасить себя, он рекомендует перед утилизацией обязательно срывать, закрашивать или уничтожать все стикеры с личной информацией.