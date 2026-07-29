Доцент Балынин сообщил о росте пенсий работающих пенсионеров с августа

Доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин рассказал, что в августе 2026 года повысят страховые пенсии по старости пенсионерам, которые официально работали в 2025 году, передает RT .

Эксперт пояснил, что у пенсионеров, работавших неофициально, индивидуальные пенсионные коэффициенты не формируются. Поэтому прибавки к страховой пенсии в августе 2026 года у них не будет.

Размер повышения для каждого пенсионера будет индивидуальным. Балынин уточнил, что с учетом максимума в три индивидуальных пенсионных коэффициента и текущей стоимости одного коэффициента в 156,76 рубля прибавка составит до 470,28 рубля.

В качестве примера он привел пенсию в 29 056 рублей в июле. Если перерасчет в августе будет максимальным, выплата вырастет до 29 526,28 рубля.

Балынин напомнил, что подавать заявление не нужно: у Социального фонда России есть все необходимые данные, и корректировка пройдет автоматически.