Доцент Балынин напомнил, что достигших 80-летия в марте россиян ждет увеличение пенсии в апреле

С 1 апреля 2026 года в России произойдет увеличение социальных пенсий на 6,8%, сообщил доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин в беседе с RT .

По его словам, повышение выплат в апреле 2026 года затронет также тех пенсионеров, кому в марте исполнилось 80 лет. Для них предусмотрено двукратное увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и надбавка за уход, которая начнет выплачиваться с 2025 года.

Специалист объяснил, что увеличение суммы будет произведено автоматически, никаких заявлений подавать не нужно.