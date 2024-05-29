Доступ к статистике производства бензина закрыли в России
Минэнерго России закрыло доступ к статистике производства бензина
Росстат перестанет публиковать статистику о производстве бензина. Такое решение Минэнерго приняло из-за геополитической ситуации. Об этом ведомство сообщило в беседе с ТАСС.
В Минэнерго заявили, что раскрытие информации о производстве бензина может послужить поводом для манипуляций недобросовестных участников рынка.
«Поэтому закрытие статистики о производстве бензина будет способствовать укреплению надежности обеспечения внутренних потребителей и повышению энергетической безопасности страны в целом», — сообщили в ведомстве.
Росстат продолжит публиковать данные о ценах на нефтепродукты, а также статистику по дизельному топливу.
Росстат 17 мая предоставил предварительную оценку ВВП за первый квартал. Рост валового внутреннего продукта ускорился до 5,4% в годовом выражении.