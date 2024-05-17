Росстат предоставил предварительную оценку ВВП за первый квартал | 360°

Деньги 17 мая 2024, 23:34 Росстат предоставил предварительную оценку ВВП за первый квартал Росстат: в России рост ВВП в первом квартале ускорился до 5,4% Freepik

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Рост валового внутреннего продукта (ВВП) в первом квартале 2024 года ускорился до 5,4% в годовом выражении. В четвертом квартале 2023 года он составлял 4,9%, говорится в предварительном отчете Росстата.

«Индекс физического объема валового внутреннего продукта в первом квартале 2024 года относительно соответствующего периода 2023-го, по предварительной оценке, составил 105,4%», — отметили в ведомстве.

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Предварительная оценка Росстата полностью совпала с прогнозами Минэкономразвития. В ведомстве заявили, что к концу года ВВП вырастет на 2,8%.

В апреле на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей президент России Владимир Путин заявил, что рост национального ВВП показывает хорошие темпы.