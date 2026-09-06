Дошкольникам посоветовали есть водоросли раз в две недели

Глава ВАРПЭ Зверев: школьникам нужно есть водоросли два раза в неделю

Блюда с водорослями необходимо включить в рацион детей школьного и дошкольного возраста. Подробнее о «витаминизации» школьного меню на полях ВЭФ РИА «Новости» рассказал президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

«Блюда с водорослями малышам рекомендуется давать раз в две недели, а школьникам — два раза в неделю», — отметил Зверев, сославшись на рекомендации Роспотребнадзора по рыбному меню в школах и детсадах.

Специалист подчеркнул, что документ регламентирует измененный подход к формированию меню в школах и детских садах. Основным принципом он назвал «витаминизацию» блюд за счет добавления водорослей.

Школьникам посоветовали в перерывах между основными приемами пищи делать перекусы. Для этих целей подойдет цельнозерновой хлебец с сыром и ветчиной. Также можно перекусить яблоками, бананами или морковью.