Гастроэнтеролог Кашух назвала полезные перекусы для школьников

Врач Кашух посоветовала школьникам сочетать в перекусах белок и клетчатку

Школьникам не стоит делать долгие перерывы между приемами пищи: это может ухудшить концентрацию и работоспособность. Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух назвала подходящие варианты перекусов для учебного дня, сообщает RT .

Детский организм расходует много энергии на рост и учебу, а мозгу нужен стабильный уровень глюкозы. Голодный ребенок быстрее отвлекается, хуже запоминает информацию и справляется с заданиями, объяснила Кашух.

Она посоветовала выбирать перекусы, которые дают энергию постепенно. Подойдет цельнозерновой хлебец с сыром и ветчиной: белок продлевает чувство сытости, а медленные углеводы поддерживают силы без резких скачков сахара.

Для работы кишечника важна клетчатка. Врач рекомендовала класть ребенку бананы, яблоки и морковь. Твердые овощи и фрукты также помогают очищать зубы во время жевания.

Полезным перекусом могут быть грецкие орехи или миндаль. Из-за высокой калорийности достаточно пяти-шести ядер. Их можно сочетать с курагой или черносливом.

Жирные и жареные продукты, чипсы, соленые снеки, сладкие батончики и пакетированные соки врач назвала менее подходящими вариантами. Из напитков она рекомендовала воду или сок без добавленного сахара; кисломолочные напитки без сахара требуют правильного хранения.