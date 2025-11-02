Дорогие черные трюфели обнаружили в лесу Саратовской области

В лесу Саратовской области нашли несколько десятков черных трюфелей — самых дорогих грибов в мире. Об этом сообщил глава Петровского района в своем Telegram-канале .

Эти редкие деликатесы ценятся за особый аромат и вкус. Обычно трюфели собирают во Франции или Италии, но их можно встретить и в России, чаще всего в Краснодарском крае. Однако, как выяснилось, они растут и в Петровском районе.

Местные грибники рассказали, что найти трюфель непросто: необходимо знать нужную поляну и обращать внимание на небольшие бугорки и характерный запах. Гриб едят сырым, добавляя к блюдам как приправу.

Ранее миколог Дьяков рассказал, что на данный момент в подмосковных лесах еще можно встретить несколько видов съедобных грибов. Эксперт отметил, что сейчас идут фиолетовые рядовки и последние осенние опята.