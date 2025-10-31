Миколог Дьяков рассказал, что в сейчас в подмосковных лесах еще можно встретить несколько видов съедобных грибов
Миколог Максим Дьяков рассказал RT, что в первой половине ноября в подмосковных лесах еще можно встретить несколько видов съедобных грибов.
Эксперт отметил, что сейчас идут фиолетовые рядовки и последние осенние опята. Также могут встретиться польские белые грибы и польский гриб. Кроме того, уже появился первый зимний гриб, или фламмулина, который также считается съедобным.
По словам миколога, все перечисленные грибы универсальны в приготовлении. «Их можно сушить, жарить, морозить. Бланшировать и заморозить — это самое правильное», — уточнил Дьяков.
Миколог также предложил метод выкручивания при сборе грибов.