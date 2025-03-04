Жителей Башкирии предупредили об ухудшении погоды

Жителей Башкирии предупредили о предстоящих изменениях погодных условий, которые могут усложнить дорожную обстановку. Об этом сообщил Mkset.ru .

Согласно прогнозу, 5 марта в республике ожидается облачность с небольшими осадками в виде снега. Отдельные районы могут столкнуться с метелями и образованием гололеда, что увеличивает риски аварий на дорогах. Южный и юго-восточный ветер достигнет скорости 7-12 метров в секунду, а порывы будут превышать 18 метров в секунду.

Ночью столбики термометров опустятся до -8…-13 градусов, днем ожидается колебание от 0 до -5 градусов. Резкие температурные скачки создадут условия для образования гололедицы на дорогах и тротуарах.