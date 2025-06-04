Дополнительный отпуск из-за выгорания могут ввести в России

Почти половина россиян сталкивалась с выгоранием, поэтому в России возникла необходимость введения дополнительного семидневного отпуска для работников с таким заболеванием. Об этом 360.ru заявил автор инициативы, директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

«Данное предложение связано с результатами недавних социологических исследований, по которым порядка 45% населения страны сталкивались с профессиональным или эмоциональным выгоранием. На сегодняшний день показатель оценивается в 15%, то есть 13 миллионов человек. <…> Одним из методов выхода из эмоционального выгорания является дополнительный отпуск. Это лучшая возможность сменить обстановку, перезагрузиться и вернуться на работу со свежими силами», — сказал он.

Орлов обратил внимание на то, что выгорание включено в международную квалификацию болезней и является намного более серьезной проблемой, чем многие думают. Оно сопровождается эмоциональным истощением, снижением мотивации к труду, производительности, обидой на руководство за недооцененность и зачастую вызвано большим стрессом из-за работы, высокого темпа задач и уровня ответственности и многочисленных дедлайнов.

«В группе риска представители тех профессий, которые в большей степени связаны с людьми: учителя, врачи, социальные работники, спасатели, сотрудники правоохранительных органов и так далее», — добавил автор инициативы.

Ранее депутат Светлана Бессараб заявила, что дополнительный отпуск при выгорании увеличит нагрузку на предприятия.