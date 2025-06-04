Депутат Бессараб заявила, что дополнительный отпуск при выгорании увеличит нагрузку на предприятия

В рамках обсуждения отдыха в Госдуме была затронута тема введения дополнительного отпуска для сотрудников, сталкивающихся с профессиональным выгоранием. Депутат Светлана Бессараб в беседе с NEWS.ru высказала мнение, что такая мера может увеличить финансовую нагрузку на предприятия. Она подчеркнула, что важно искать иные пути решения проблемы.
В случае серьезного эмоционального истощения работники могут пользоваться больничным листом. При этом первые три дня оплачиваются работодателем, а дальнейшее лечение — Фондом социального страхования. В остальных ситуациях предусмотрен оплачиваемый отпуск длительностью 28 дней.
Эксперт Владислав Сотников считает, что предотвратить выгорание можно, если найти дополнительные источники радости и удовлетворения вне служебной деятельности. Это могут быть увлечения, подработки или общественная работа.
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