Дополнительный отпуск для многодетных родителей может появиться в России

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» предложили ежегодно предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 дней для многодетных родителей. Соответствующий законопроект появился в распоряжении 360.ru.

Право на получение еще двух недель отпуска хотят предоставить россиянам, в семьях которых воспитываются три и более ребенка. Продолжительность дополнительного времени отдыха многодетных сотрудников составит 14 календарных дней.

Этот отпуск может быть добавлен к основному или использоваться в другой период — полностью либо частями. При этом перенести его остаток на следующий рабочий год нельзя.

Авторами инициативы стали лидер партии Сергей Миронов и вице-спикер Госдумы Александр Бабаков. По их мнению, принятие этого нововведения поможет поддержать многодетные семьи, общее количество которых сейчас достигает 2,65 миллиона.

«Цель инициативы — создание условий для гармоничного совмещения трудовой деятельности родителей с воспитанием детей», — прокомментировал предложение Сергей Миронов.

Ранее депутаты партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» выступили с идеей отправлять многодетных отцов на пенсию в 55-58 лет, тем самым поощряя их вклад в демографию и помогая сохранить здоровье.