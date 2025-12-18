Выплату при рождении третьего и последующих детей в Подмосковье продлили на год

В 2026 году молодые семьи из Подмосковья смогут рассчитывать на выплату в 300 тысяч рублей при рождении третьего и последующих детей. Закон о продлении меры поддержки приняли на заседании Мособлдумы.

Как отметил председатель Комитета Мособлдумы по соцполитике Андрей Голубев, в течение года проводился мониторинг исполнения закона. Он оказался очень эффективен для решения задач комплексной демографической политики.

По итогам 2025 года финансовую помощь от региона уже получили более 2,8 тысячи семей. В 2026 году цифра, по словам Голубева, должна увеличиться почти вдвое — до 4,7 тысячи.

Для многодетных в Московской области уже выстроен целый комплекс мер поддержки. Некоторые все же требуют доработки.

«Мы дали себе поручение совместно с Министерством социального развития Московской области выйти в правительство Российской Федерации с предложением повысить возраст семей, которые имеют право на эту выплату с 35 лет, как это установлено сегодня, до 44 лет», — подчеркнул спикер.

Инициатива будет обсуждаться в течение года.