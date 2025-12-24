«Как президент Франции, только наоборот»: Дуров пошутил про ориентацию Макрона

Для своего проекта донорства спермы бизнесмен предложил проект эмблемы с буквами PD в круге, подразумевая, вероятно, инициалы. В ответ один из пользователей указал ему, что во Франции аббревиатура PD обозначает гея*.

Дуров не расстроился от такого известия.

«Значит, это будет негомосексуальный* проект, выдающий себя за гомосексуальный*. Как президент Франции, только наоборот», — ответил он.

Основатель Telegram и ранее активно критиковал политику Пятой республики. В начале декабря он заявил, что не знает другой страны, где столь активно преследовали бы технологические компании.

* ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация