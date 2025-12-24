«Как президент Франции, только наоборот»: Дуров пошутил про ориентацию Макрона
Дуров в шуточной форме намекнул на гомосексуальную ориентацию Макрона
Основатель Telegram Павел Дуров высмеял сексуальную ориентацию президента Франции Эммануила Макрона. Саркастический пост он опубликовал в соцсети X.
Для своего проекта донорства спермы бизнесмен предложил проект эмблемы с буквами PD в круге, подразумевая, вероятно, инициалы. В ответ один из пользователей указал ему, что во Франции аббревиатура PD обозначает гея*.
Дуров не расстроился от такого известия.
«Значит, это будет негомосексуальный* проект, выдающий себя за гомосексуальный*. Как президент Франции, только наоборот», — ответил он.
Основатель Telegram и ранее активно критиковал политику Пятой республики. В начале декабря он заявил, что не знает другой страны, где столь активно преследовали бы технологические компании.
* ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация