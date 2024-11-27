Заброшенный имущественный комплекс выставили на аукцион в Климовске

Имущественный комплекс выставили на аукцион в Подольске. Инвесторы могут выкупить участок вместе с постройками, которые находятся в заброшенном состоянии.

Как рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области, в составе лота участок площадью 2,266 квадратных метров, также недостроенное трехэтажное здание и площадью 1,034,9 квадратных метров. Комплекс находится в Климовске на Западной улице, 5.

Земли и объект недвижимости можно использовать под торговые центры, развлекательные комплексы.

«Ранее здесь размещалось Муниципальное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования специалистов „Информационно-методический центр города Климовск“», — пояснили в ведомстве.

Аукцион пройдет 27 декабря, а заявки на участие в электронных торгах принимается до 20. Начальная цена лота — 14,107 миллионов рублей.