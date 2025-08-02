Домодедово ответило на жалобы о резком сокращении зарплат и текучке

В аэропорту Домодедово отреагировали на сообщения о жалобах сотрудников об урезании заработной платы и большой текучке. Подавляющая часть тех, кто обращался в надзорные органы и администрацию президента, относятся к «избыточной управленческой верхушке предприятия, чья деятельность не имела отношения к производству», заявили представители воздушной гавани в комментарии 360.ru.

«Аэропорту известно о жалобах. Подавляющая часть инициаторов обращения относится к контуру процессно-методического управления. <…> Это люди, которые принимали непосредственное участие в работе „карательной системы“, выносившей в том числе известные штрафы за „конфету на столе“», — добавили в пресс-службе.

Суммарно, по словам представителей Домодедова, речь идет о нескольких процентах от общей численности работников предприятия. Отдельно там подчеркнули, что ни один из этих сотрудников не был уволен, сокращен, принудительно переведен на другую должность или удаленную работу.

«Информация о сокращениях не соответствует действительности. Выплаты этой группе сотрудников осуществляются в соответствии с ТК РФ, а также с правилами и методиками, которые были разработаны в том числе инициаторами жалоб», — указали в официальном комментарии.

Размер зарплаты определялся трудовыми договорами и приказами о приеме на работу, а вопросы дополнительного вознаграждения решались индивидуально с каждым работником.

«Аэропорт Домодедово в полном объеме выполняет свои обязательства перед трудовым коллективом, авиакомпаниями и компаниями-партнерами. Производственная деятельность осуществляется штатно в полном соответствии с суточными планами и технологическими графиками», — заключили в воздушной гавани.