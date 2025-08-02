Сотрудники Домодедова пожаловались на урезание зарплат и массовую текучку

С начала июля в аэропорту Домодедово уволились около 200 человек. Об этом со ссылкой на одного из сотрудников авиагавани сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости» . По его словам, люди недовольны сильным урезанием заработной платы.

На совещании, которое прошло 14 июля, части сотрудников объявили, что с июня им будут начислять только 20% зарплаты — остальное признали «премиями», пояснил собеседник канала.

«Фактически людей лишают большей части дохода. Никаких уведомлений заранее, никакого официального простоя или сокращения», — возмутился он.

Тем, кому не нравится, предложили либо уходить, либо искать другие вакансии внутри аэропорта.

При этом другой источник «Осторожно, новости» пожаловался, что им до сих пор не выплатили большую часть зарплаты за июнь и июль.

Работники написали обращения в Генпрокуратуру, администрацию президента и администрацию Подмосковья.