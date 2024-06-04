Домашним животным в России присвоят личные номера

Домашним животным в России предложили присвоить личные идентификационные номера, а их владельцев — обязать отчитываться в Федеральную государственную информационную систему. Об этом стало известно газете «Известия» .

Инициатором законопроекта выступило Минприроды. Документ направлен на сокращение популяции бездомных животных. Ведомство считает, что инициатива устранит правовой пробел в вопросах обращения с домашними животными.

Согласно документу, владельцы станут передавать сведения о животных во ФГИС, где каждому питомцу присвоят уникальный идентификационный номер и заведут карточку. При этом Минприроды не уточнило, будет учет добровольным или обязательным.

«Учет и маркировка повысят уровень ответственности владельцев путем создания единой базы данных. Это позволит привлечь человека к ответственности, если животное укусит людей, либо если он выбросит его», — сказали в Минприроды.

Ранее стало известно, что число смертей в ДТП с животными выросло в России.