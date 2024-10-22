«Дома пересидела ситуацию». Нарколог предположил, что Глюкоза не боролась с зависимостью

Нарколог Шуров предположил, что Глюкоза не боролась с зависимостями

Известная певица Глюкоза (Наталья Ионова), скорее всего, не лечилась от зависимости. Такое предположение в беседе с 360.ru сделал врач-нарколог Василий Шуров.

Ранее стало известно, что суд оштрафовал Ионову на пять тысяч рублей за употребление наркотиков. Ее задержали нетрезвой в зале аэропорта Шереметьево.

«Она, вероятно, нигде не лечилась, дома пересидела ситуацию. Запустили утку, что Глюкоза лечится, хотя на самом деле человек очень активно перевел стрелки на смерть бабушки, что антидепрессанты не те ей выписали. Поэтому история повторяется, никаких последствий. Да, это определенные репутационные потери», — сказал врач.

Шуров сравнил ситуацию Глюкозы с положением другой российской певицы — Maksim.

«Никто там не лечился. И заболевание прогрессирует, когда человек позволяет себе на концерт выйти в состоянии интоксикации, появиться в общественном месте. Так что будем ждать новых эксцессов и историй», — добавил врач-нарколог.

Telegram-канал Shot со ссылкой на подругу исполнительницы сообщал, что последнее время Глюкоза переживала сильную депрессию из-за смерти бабушки.