«Дом книги»: «Сувенирная карта-путеводитель по Петербургу» стабильно остается лидером продаж

Несмотря на цифровизацию, бумажные карты и путеводители по Северной столице переживают новый виток популярности, особенно среди туристов. Об этом сообщил «Вечерний Санкт-Петербург» .

По данным «Буквоеда», за первые пять месяцев 2024 и 2025 годов продажи в категории «Атласы, карты и путеводители» в центральных магазинах выросли на 22% и 17% соответственно. Наибольшим спросом у гостей города пользуются такие издания, как «Путеводитель с картой города, Санкт-Петербург. Схема метро. Музеи, памятники и календарь» и «Карта пригородов», а также различные тематические гиды.

Аналогичная тенденция наблюдается и в «Доме книги». За период с 1 января по 31 мая прошлого года было продано 2330 экземпляров карт и буклетов-путеводителей по Петербургу и Ленинградской области. Неизменным лидером продаж остается «Сувенирная карта-путеводитель по Санкт-Петербургу».