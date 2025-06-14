Дом экс-тренера ЦСКА Итудиса пострадал от обстрелов в Тель-Авиве

В Тель-Авиве под обстрел попал жилой дом, в котором находится квартира экс-тренера ЦСКА и нынешнего наставника баскетбольного клуба «Хапоэль» Димитриса Итудиса. Об этом сообщил портал One .

По данным издания, ракета попала в здание, где располагается жилье Итудиса. К счастью, его квартира не пострадала — она находится на противоположной стороне дома от места удара. Сам тренер сейчас находится в Греции.

Инцидент произошел на фоне начавшейся в ночь на 13 июня военной операции Израиля под названием «Восходящий лев», в рамках которой ВВС наносят удары по объектам в Иране. В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о начале операции «Правдивое обещание 3», заявив, что ответ последовал после обещания верховного лидера Ирана Али Хаменеи ответить Израилю силой.