Дом экс-тренера ЦСКА Итудиса пострадал от обстрелов в Тель-Авиве

В Тель-Авиве под обстрел попал жилой дом, в котором находится квартира экс-тренера ЦСКА и нынешнего наставника баскетбольного клуба «Хапоэль» Димитриса Итудиса. Об этом сообщил портал One.
По данным издания, ракета попала в здание, где располагается жилье Итудиса. К счастью, его квартира не пострадала — она находится на противоположной стороне дома от места удара. Сам тренер сейчас находится в Греции.
Инцидент произошел на фоне начавшейся в ночь на 13 июня военной операции Израиля под названием «Восходящий лев», в рамках которой ВВС наносят удары по объектам в Иране. В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о начале операции «Правдивое обещание 3», заявив, что ответ последовал после обещания верховного лидера Ирана Али Хаменеи ответить Израилю силой.
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