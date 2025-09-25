«Должны включиться в процесс». Многодетным предложили бабушек вместо бесплатных нянь

Помощь государства многодетным и неполным семьям в виде услуг бесплатной няни неоспорима важна, но чужой человек не должен заменять родителей и других близких родственников. Об этом в беседе с 360.ru заявила президент благотворительного фонда «Женщины за жизнь», член общественной палаты России, ведущая телеканала «Спас» Наталья Москвитина.

По ее словам, проект «Социальная няня» действительно может помочь родителям, но к процессу воспитания ребенка нужно подключать и близких родственников. По этой причине его следует доработать, внести правки, выслушать критические замечания. Услугу соцняни следует встроить в общий семейный процесс, так как наемный человек не должен заменять собой родных.

«В жизни ребенка должны присутствовать бабушки и дедушки, которые самой природой должны быть включены в этот процесс. Иначе у нас и бабушки работают, и мамы работают, и ребенок становится похож на няню», — пояснила собеседница 360.ru.

Она добавила, что семья является хрупким механизмом, вмешательство в который сторонних людей может отразиться и на ребенке, и на понимании самого института семьи. Дети, вырастая и создавая свои семьи, должны понимать, что это такое.

Включение старшего поколения в этот процесс влияет на развитие личности ребенка. Но стоит подумать о том, как это сделать, причем с поддержкой государства.

«Многопоколенная семья — это то, что в последние десятилетия у нас как институт не очень слышно и видно, потому что бабушки и дедушки сами до поры до времени работают и не могут посвятить себя детям», — резюмировала собеседница 360.ru.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова заявила, что проект «Социальная няня» снизит нагрузку на неполные и многодетные семьи.