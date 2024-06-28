«Должны реагировать». Бастрыкин процитировал комментарии, говоря о «Госдуре»
Журналист Кононова: ГД должна реагировать на замечания Бастрыкина
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин назвал нижнюю палату парламента «Госдурой». Оказалось, он процитировал комментарии на сайте «Царьграда», рассказала ведущая 360.ru Елена Кононова.
Спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что глава СК своим выражением оскорбил народ, так как депутатов избирали россияне.
«В свою очередь Александр Бастрыкин отметил, что это не его слова, а он увидел их в комментариях», — отметила Кононова.
Она добавила, что Госдума должна заниматься регулированием в сфере законодательства и оперативно реагировать на запросы СК.
«Если Следственный комитет говорит, что преступность по линии мигрантов растет, то должны реагировать. Следком работает, МВД работает, и, разумеется, иногда возникают вопросы друг к другу. Друзья, вам не кажется, что это абсолютно нормально? Вот указал Бастрыкин депутатам, что не они всегда успевают за актуальной повесткой так быстро, как хотелось, ну депутаты тоже отреагировали. В целом, все стараются», — заключила Кононова.
Бастрыкин, назвав Госдуму «государственной дурой», не хотел оскорбить депутатов, отметили в СК. Таким образом он пытался обратить внимание на ситуацию с миграционной политикой в стране.