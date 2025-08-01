Должность специалиста по грудному вскармливанию предложили ввести в поликлиниках

Сенатор Косихина: мамам нужны специалисты по грудному вскармливанию в больницах

В российских поликлиниках необходимо ввести должность специалиста по грудному вскармливанию. Об этом ТАСС заявила член комитета Совфеда по социальной политике Наталья Косихина.

Сенатор выразила уверенность, что инициатива станет важной мерой поддержки детского здоровья и материнства. По ее словам, грудное вскармливание — оптимальный способ питания для младенцев и важный элемент эмоциональной связи между матерью и ребенком.

«Особенно важна поддержка для молодых мам, которые сталкиваются с трудностями, связанными с грудным вскармливанием. Специалист сможет ответить на все вопросы, оказать квалифицированную помощь и помочь наладить процесс кормления», — заявила Косихина.

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