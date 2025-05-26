В России предложили запустить программу послеродового патронажа

Для женщин необходимо запустить специальную программу для физического и психологического восстановления после родов. Об этом 360.ru рассказала автор инициативы — первый замглавы комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Сейчас проект находится на стадии обсуждения. Депутат подчеркнула, что при беременности и после родов организм женщины сильно перестраивается, поэтому для сохранения здоровья новоиспеченным мамам необходима поддержка специалистов.

«Как говорят врачи, беременность развивается 9 месяцев, а после родов 9 месяцев организм восстанавливается. И на уровне работы внутренних органов, и гормональная система. Сердце работало за двоих, почки — за двоих, печень и тд. Чтобы организму восстановиться, должны пройти время», — подчеркнула она.

Парламентарий добавила, что необходимо создать нормативы для послеродового наблюдения женщин акушерками, в том числе на дому. Мало дать женщине информацию на школах подготовки к родам. Теория без практики — ничто. Это все равно, что выпустить на дорогу водителя, который только прочитал правила управления автомобилем. Если у него не было уроков вождения, машина даже не тронет с места.

«Попробуйте научиться водить автомобиль только по билетам школы вождения», — добавила депутат.

Чтобы облегчить первые шаги в материнстве, Буцкая предложила внедрить в том числе физиотерапию и психологическую поддержку.

«Также надо маме рассказать и про семейные МФЦ, и про меры соцподдержки, а если ребеночек родился с патологиями, то про систему ранней помощи. Это все должно входить в стандарт послеродового восстановления», — подытожила Буцкая.

Ранее психотерапевт Ирина Крашкина призвала внимательно относиться к молодым матерям. Она посоветовала следить за тем, не появились ли у женщины признаки послеродовой депрессии.